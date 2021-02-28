Раніше очікувалось, що це будуть два транші.

Україна у 2021 році отримає лише один транш від Міжнародного валютного фонду в рамках діючої програми співробітництва.

Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Fitch передбачає на 2021 рік одну виплату МВФ у розмірі 0,7 млрд доларів, 1,5 млрд доларів іншого офіційного фінансування, більш високий випуск єврооблігацій, ніж заплановані 1,4 млрд доларів, та скорочення бюджетних резервів на 0,2% ВВП», - йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що завершення першого перегляду програми пов'язане зі значним ризиком.

«Зокрема, складним буде затвердження парламентом законодавства про боротьбу з корупцією та судову реформу. Попередні дії МВФ у цих сферах були частково відповіддю на рішення Конституційного суду у 4 кварталі 2020 року, які обмежили повноваження Національного антикорупційного відомства та зняли кримінальну відповідальність за фальшиві декларації про майно. Ми бачимо дещо менший ризик реалізації для другої суттєвої нової вимоги угоди stand-by про скасування грудневого тимчасового обмеження цін на газ», - йдеться у прогнозі.

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У агентстві додали, що більший політичний стимул для виконання умов фонду з'явиться в другій половині року, що пов'язано з необхідністю виплати 2,2 млрд доларів у вересні, а також і різким збільшенням потреби у бюджетному фінансуванні ближче до кінця року.

«Кошти уряду в розмірі 3 млрд доларів (1,8 млрд доларів в іноземній валюті), більш легкий графік погашення протягом наступних шести місяців і доступна внутрішня ліквідність забезпечують деякий простір для фінансування», - сказано у повідомленні.

Місія МВФ в Україні

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Дмитро Шварц