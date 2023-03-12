Проте ставки по депозитах мають зростати.

Українські банки цього року не планують зменшувати ставки по кредитах для громадян.

Про це член Ради Національного банку України Василь Фурман повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "На одній із нарад ми спілкувалися з банкірами щодо розвитку банківського ринку цього року. Я почув дуже різні думки - від банків, які бачать цей рік дуже перспективним для себе, вони будуть розширювати філіальну мережу, до банків, які займають дуже консервативну стратегію і будуть скорочувати свої кредитні портфелі. Але разом з тим всі погоджуються з тим, що кредити і надалі дешевшати не будуть, ставки по депозитах, в принципі, мають зростати", - сказав він.

За його словами, однією з причин високих ставок за кредитами є достатньо висока облікова ставка Нацбанку в розмірі 25%, що допомагає стримувати інфляцію. Цього року НБУ прогнозує, що рівень інфляції становитиме менше ніж 19%, у 2024 році - менш як 10%, а у 2025-му - трохи більше ніж 6%.

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"За прогнозами Національного банку, облікова ставка буде зменшуватися в кінці першого кварталу наступного року, тому що ми боремося з інфляцією. Після зменшення інфляції почнуть зменшуватися ставки всі - депозитні і по кредитуванню", - сказав він.

Кредити в Україні

2 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на квартири і автомобілі, які були пошкоджені або знищені внаслідок війни.

А в лютому цього року в НБУ повідомили, що частка проблемних кредитів у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38%, порівняно з 30% на 1 січня 2022 року. Таким чином, обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

При цьому споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

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