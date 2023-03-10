Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання регулятора питання про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

На сайті регулятора сказано, що це питання буде обговорюватись у формі відкритого слухання.

"Звертаємо увагу на те, що наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства, зазначила прес-служба НКРЕКП.

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів та водночас для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - повідомляє Нацкомісія.

Війна в Україні та ситуація з тарифами

Після вторгнення Росії в Україну, вже у травні 2022 року Кабмін ухвалив законопроекти про введення на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторію на підвищення комунальних тарифів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

27 грудня 2022 року НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року мали зрости в середньому від 10% до 30%.

30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення, пояснивши це тим, що члени комісії не зрозуміли, що голосують саме за це рішення.

2 березня 2023 року повідомлялось про те, що НКРЕКП розглядає мінімальну межу споживання електроенергії та встановлення нових розцінок залежно від обсягу споживання.

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