Ставка податку на додатковий дохід становитиме 5%.

На даний момент в Україні планується прийняття закону, який дозволить найманим працівникам, які додатково займаються певним бізнесом, але не зареєстровані як ФОПи, працювати легально.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Обговорюється така ініціатива. Хочу одразу підкреслити, що вона буде добровільною, тобто тільки для тих, хто буде бажати скористатися такою можливістю. Вона буде стосуватися сфери таксі, а також 27 видів іншої діяльності", - зазначив Гетманцев.

За його словами, люди, які отримують додатковий дохід зможуть робити це легально без оформлення ФОП.

"Потрібно надати можливість найманим працівникам, які, окрім основної роботи, наприклад, вечорами таксують, робити це легально та офіційно і навіть без оформлення як ФОП", - заявив Гетманцев.

За словами Гетманцева, заявку на установку РРО можна буде подати в "Дії".

"Ми зараз розглядаємо модель, при якій ви зможете по системі "Дія" подати заявку на встановлення програмного РРО і приймати платежі через нього. Все, більше нічого не потрібно робити. Ані рахунків відкривати, ані реєструватися ніде. Однією кнопкою в "Дії" ви подасте заявку, і друга кнопка – встановити РРО. Це все без реєстрацій", - заявив Гетманцев.

Ставка податку на додатковий дохід становитиме 5%.

"Все, що ви отримаєте в якості додаткового доходу, за це ви сплатите 5%. Така система працює в багатьох країнах. Люди задоволені цією системою, вони користуються нею, тому ми теж плануємо це реалізовувати. І ще раз повторюся, що це буде добровільно. Тобто тільки для тих, хто захоче", - заявив Гетманцев.

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