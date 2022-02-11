На даний момент в Україні планується прийняття закону, який дозволить найманим працівникам, які додатково займаються певним бізнесом, але не зареєстровані як ФОПи, працювати легально.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Обговорюється така ініціатива. Хочу одразу підкреслити, що вона буде добровільною, тобто тільки для тих, хто буде бажати скористатися такою можливістю. Вона буде стосуватися сфери таксі, а також 27 видів іншої діяльності", - зазначив Гетманцев.
За його словами, люди, які отримують додатковий дохід зможуть робити це легально без оформлення ФОП.
"Потрібно надати можливість найманим працівникам, які, окрім основної роботи, наприклад, вечорами таксують, робити це легально та офіційно і навіть без оформлення як ФОП", - заявив Гетманцев.
За словами Гетманцева, заявку на установку РРО можна буде подати в "Дії".
"Ми зараз розглядаємо модель, при якій ви зможете по системі "Дія" подати заявку на встановлення програмного РРО і приймати платежі через нього. Все, більше нічого не потрібно робити. Ані рахунків відкривати, ані реєструватися ніде. Однією кнопкою в "Дії" ви подасте заявку, і друга кнопка – встановити РРО. Це все без реєстрацій", - заявив Гетманцев.
Ставка податку на додатковий дохід становитиме 5%.
"Все, що ви отримаєте в якості додаткового доходу, за це ви сплатите 5%. Така система працює в багатьох країнах. Люди задоволені цією системою, вони користуються нею, тому ми теж плануємо це реалізовувати. І ще раз повторюся, що це буде добровільно. Тобто тільки для тих, хто захоче", - заявив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінуватити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет Міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
- 25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до бійок. В результаті зіткнень 18 поліцейських і 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.
- 26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася
- У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.