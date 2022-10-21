Один з ефективних напрямів допомоги нашій економіці, який наразі обговорюється з Туреччиною, є питання розширення зернового коридору на інші товари, зокрема на металопродукцію.

Україні потрібно розблокувати морські порти для експорту металопродукції. Це забезпечить валютні надходження, які допоможуть стабілізувати державний бюджет та зберегти робочі місця.

Про це заявив політолог Ігор Петренко, пише "РБК-Україна".

"Один з ефективних напрямів допомоги нашій економіці, який наразі обговорюється з Туреччиною, є питання розширення зернового коридору на інші товари, зокрема на металопродукцію. Адже це можливість отримати додаткові фінансові надходження, що дасть змогу підтримати державний бюджет та зберегти робочі місця. Ці питання обговорюється на найвищому рівні", - розповів він.

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За словами експерта, український уряд адаптується до викликів, які створила війна, у тому числі у питаннях гнучкого оподаткування та лояльного підходу.

"В Україні створюється низка координаційних центрів, до яких входять представники уряду та бізнесу, які намагаються максимально швидко реагувати, опрацьовувати та ухвалювати рішення, які потрібні нашим підприємствам для продовження роботи. Це стосується і оподаткування", - пояснив Петренко.

Економіка України

За даними Національного банку, економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

8 червня 2022 року Світовий банк прогнозував різке падіння економіки в Україні.

Світовий банк різко погіршив свій прогноз щодо світової економіки: глобальне зростання може впасти до 2,1% у 2022 році та 1,5% у 2023 році. Це буде менше, ніж 5,7% зростання минулого року і початковий прогноз 4,1% на цей рік.

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