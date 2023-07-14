Понад половина загального прибутку належить державним банкам.

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень, що у 2,2 рази більше показника відповідного періоду 2021 року.

Як повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум - за всю історію незалежності України.

Зазначається, що 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.

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Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень.

Левову частку цих коштів — 81% — отримав "ПриватБанк". Так, його прибутки склали 25,48 млрд гривень або 47,5% від загальної суми "заробітків" усіх українських банків за вказаний період. При цьому, в січні-травні цього року "Приватбанк" отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним проміжком часу в 2021 році, коли ним було зароблено 8,69 млрд гривень.

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень — 28% від загального прибутку банків України. Такі показники у 1,7 разів перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд гривень.

Лідером цієї банківської групи за результатами п’яти місяців поточного року став "Райффайзен банк" із заробітками у 3,26 млрд гривень. Крім нього, до топ-3 також увійшли "Укрсиббанк" (2,89 млрд гривень) та "ОТП банк" (2,57 млрд гривень). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була "у плюсі" - 7,15 млрд гривень, що складає 13% від загального прибутку всіх українських банків. Таким чином вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 рази.

Топ-3 банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вчергове очолює ПУМБ. Він заробив 2,99 млрд гривень, що складає 42% загального доробку цієї банківської групи. Друге і третє місця посіли "Універсал банк" (Монобанк) (1,31 млрд гривень) і банк "Південний" (0,55 млрд гривень). Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.

"ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює "ПриватБанк", серед інших лідерів — "Райффайзен банк" та ПУМБ", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні та банківська система

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше. Головним фактором падіння прибутку стало істотне зростання відрахувань в резерви під понесені і очікувані збитки в результаті війни.

У квітні стало відомо, що Національний банк України перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу - 71,87 млрд грн.

У травні 2023 року українські банки вирвалися зі збитків та показали рекордний прибуток. Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими.

У червнй 2023 року в Україні змінилися ставки за депозитами. Українські банки суттєво підвищили прибутковість гривневих депозитів. Станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%.

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