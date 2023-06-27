Визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд. грн.

Уряд України ухвалив постанову "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік".

Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду, бюджет відомства на 2023 рік збалансований, а даною постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду в розмірі 768,9 млрд.грн.

Бюджетом передбачені видатки на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд.грн.

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Доходи бюджету Пенсійного фонду на 2023 рік включають:

451,1 млрд грн - власні доходи;

27,7 млрд грн - кошти за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн - кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування;

37,9 млрд грн - кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Пенсії під час війни

20 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

12 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсій особам на окупованих територіях або територіях ведення бойових дій.

15 квітня 2023 року українцям пояснили, як тепер будуть призначатися виплати.

З 1 червня 2023 року близько 600 тис. пенсіонерів отримали надбавку до пенсії. Перерахунок торкнувся працюючих пенсіонерів, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або тих, у кого від попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше двох років.

Розмір підвищення для кожної людини розраховувався індивідуально залежно від робочого стажу та зарплати. При цьому повідомлялося, що пенсіонери отримають пенсії з доплатою відразу за три місяці: квітень, травень та червень, оскільки перерахунок був призначений ще в квітні, але Пенсійний фонд отримав потрібні для призначення доплат дані тільки протягом травня.

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