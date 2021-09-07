Національний банк України зареєстрував перші п’ять колекторських компаній.
Як повідомляється на сайті НБУ, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 вересня.
"Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку України та набули статусу колекторських компаній", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про компанії: ТОВ "Компанія Аксіліум"; ТОВ "Інфідіс"; ТОВ "Фінтех-Колект"; ТОВ "Служба виконання стягнення"; ТОВ "Українська колекторська агенція".
Читайте також"ПриватБанк" продасть колекторам "безнадійні" кредити українців на 700 мільйонів гривеньНаціональний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.
"Колекторський" закон в Україні: деталі
12 квітня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".
Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.