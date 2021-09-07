Це "Компанія Аксіліум", "Інфідіс", "Фінтех-Колект", "Служба виконання стягнення", "Українська колекторська агенція".

Національний банк України зареєстрував перші п’ять колекторських компаній.

Як повідомляється на сайті НБУ, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 вересня.

"Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку України та набули статусу колекторських компаній", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про компанії: ТОВ "Компанія Аксіліум"; ТОВ "Інфідіс"; ТОВ "Фінтех-Колект"; ТОВ "Служба виконання стягнення"; ТОВ "Українська колекторська агенція".

Читайте також"ПриватБанк" продасть колекторам "безнадійні" кредити українців на 700 мільйонів гривеньНаціональний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.

"Колекторський" закон в Україні: деталі

12 квітня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".

Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Автор: Катерина Гірник