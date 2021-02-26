Розмір пенсії для осіб, звільнених з військової служби розраховується індивідуально і залежить від окладу військовослужбовця в період виконання посадових обов'язків, його звання, терміну служби, виду та місця несення служби.

Кабінет міністрів прийняв постанову про індексацію пенсій в Україні з 1 березня на 11%, однак, є ряд категорій пенсіонерів, на яких підвищення не поширюється.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів. Зокрема підвищення виплат не торкнеться військових пенсіонерів.

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Як йдеться в законопроекті про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби № 2141, пенсія для військових пенсіонерів та прирівняних до них осіб нараховується в Україні за окремою методикою.

Чому не підвищать пенсії військовим

В якості бази при нарахуванні пенсії військовим пенсіонерам беруться зарплати діючих військових тих самих (або подібних) категорій. Тобто, військові пенсії необхідно перераховувати одночасно з підвищенням грошового забезпечення діючих військовослужбовців.

У 2020 р. грошове забезпечення діючих військових не підвищувалося. Отже, на підвищення пенсій формально розраховувати не варто.

Раніше пенсії військовим підвищувалися директивно - постановою Кабінету Міністрів (у 2019 і 2020 роках).

Зараз Верховна Рада розглядає законопроект про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби № 2141, покликаний системно врегулювати це питання. Законопроект був зареєстрований у вересні 2019 року. 3 грудня 2020 року пройшов перше читання.

Цей законопроект передбачає, що максимальна пенсія військовослужбовців у відставці буде підвищена з 70 до 90% від діючого грошового забезпечення на відповідних посадах.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що норма про 70% діє з 2016 року, і це створює дискримінацію в пенсійних виплатах між військовими пенсіонерами різних років.

За оцінкою авторів законопроекту, підвищення пенсій військовим потребуватиме додаткових витрат у 14,8 млрд грн на рік (на весь 2021, якби пенсії підвищили з 1 січня). Згідно з розрахунками Міністерства соціальної політики, додаткові витрати складуть 2 млрд грн на місяць.

Види пенсійного забезпечення військових

Передбачено три види пенсійного забезпечення військовослужбовців:

- за вислугу років (призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, за наявності вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України);

- пенсія по інвалідності (призначається військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності в період проходження військової служби або в інших встановлених законодавством, випадках);

- пенсія у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сімей військовослужбовців у разі смерті особи, яка мала право на пенсію).

Розмір пенсії для осіб, звільнених з військової служби розраховується індивідуально і залежить від окладу військовослужбовця в період виконання посадових обов'язків, його звання, терміну служби, виду і місця несення служби.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Олена Коваленко