Крім того, передбачено допоможу на проживання для певної категорії внутрішніх переселенців.

Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги. Крім того, передбачено виплати на проживання для тих ВПО, заяви яких були подані через портал "Дія" до 30 квітня.

Як повідомили в Міністерстві реінтеграції, у випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня. Подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено.

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У Мінреінтеграції також нагадали, що усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", можуть повторно подати заявку до 1 грудня.

"Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

Виплати для переселенців

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

Уряд виплачує переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

19 серпня уряд ухвалив рішення щодо можливості внутрішньо переміщеним особам, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня, але не отримали допомогу, додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

З 1 жовтня ВПО отримали можливість отримувати соціальні послуги за місцем перебування. Також була вдвічі збільшена сума компенсації за прихисток переселенця - з 450 грн до 900 грн за особу.

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