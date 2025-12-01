За розрахунками аналітиків, підтримка України у війні протягом чотирьох років коштуватиме європейським урядам $606-972 млрд.

Допомогти Україні перемогти Росію - для Європи менш витратна перспектива, ніж іти на поступки Кремлю, йдеться в новому дослідженні Норвегії під назвою "Вибір Європи". Про це пише New York Post.

Зазначається, що фінансування військових дій України протягом чотирьох років обійдеться європейським урядам у 606-972 млрд доларів, але зміцнення її східного флангу, якщо Москва доб'ється свого, обійдеться їм майже вдвічі дорожче - від 1,4 до 1,8 трлн доларів.

"Нещодавній мирний план із 28 пунктів, запропонований адміністрацією Трампа, ілюструє гостру необхідність для Європи взяти на себе ініціативу і взяти на себе відповідальність за дипломатичні зусилля з припинення незаконної війни, що ведеться Росією", - ідеться в дослідженні, опублікованому Норвезьким інститутом міжнародних відносин і консультантами з Corisk.

Дослідники заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа "відірвана від реальних проблем", і провели своє дослідження, виходячи з припущення, що Україна практично не отримає підтримки від Сполучених Штатів.

У доповіді передбачається гіпотетична поступова перемога Росії без збільшення військової підтримки України, яка може обійтися Європейському союзу в 1,8 трлн доларів. У статті сказано:

"За такого сценарію мільйони біженців залишать Україну і хлинуть до Європи, що, на думку дослідників, обійдеться урядам у мільярди доларів. Кремль посилить геополітичну перевагу Росії і може переключити увагу на Арктику або Прибалтику, що призведе до збільшення оборонних витрат країн НАТО для забезпечення безпеки західних кордонів".

У доповіді йдеться про те, що якщо Європейський союз зможе отримати до 972 мільярдів доларів протягом чотирьох років на фінансування українських збройних сил, то вирішальна перемога цілком досяжна для Києва. Ці кошти дадуть змогу мільйонам біженців повернутися додому і стабілізувати ситуацію в регіоні, залучаючи іноземні інвестиції.

"У разі перманентного конфлікту або перемоги Росії Україна постійно потребуватиме підтримки, в той час як у разі військової перемоги України підтримка Заходу з часом значно скоротиться", - стверджують автори.

Зазначається, що фінансування буде спрямовано на закупівлю додаткових 8 мільйонів безпілотників, 95 бригад і до 2500 нових бойових танків, серед іншого озброєння. У доповіді також передбачається, що необхідне фінансування може бути отримано за рахунок конфіскації заморожених російських активів.

Минулого місяця в канцелярію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн надійшов лист від Віктора Орбана. У ньому прем'єр Угорщини закликав ЄС підтримати "мирний план" США, що складається з 28 пунктів і перетинає низку "червоних ліній" Києва.

Угорський лідер наголосив, що відтепер Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" і "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС".

