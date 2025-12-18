За словами президента, без цих грошей труднощів не уникнути.

Президент Володимир Зеленський сподівається на позитивне рішення в питанні ухвали репараційного кредиту під заморожені росактиви, бо без цього фінансування для України "буде велика проблема".

Про це голова держави повідомив журналістам перед своїм відрядженням в Брюссель на саміт ЄС, де сьогодні мають розглянути питання росактивів.

"Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території ЄС. Це рішення на столі, все залежить від політичної волі", – зазначив Зеленський.

Відео дня

Попередньо українська сторона вела переговори щодо росактивів і з американцями, і з європейцями.

"Важливо, що ми проговорили з американцями в Берліні – що Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей в мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України", – повідомив президент.

Зеленський вказав на те, що цільове використання коштів залежатиме від повістки дня.

"Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, щоб підтримати нашу армію і оборонне виробництво. Якщо війна закінчиться – ми робимо для цього дипломатично абсолютно все – то використання цих грошей буде направлене повністю на відбудову", – пояснив президент.

Голова держави також уточнив, що Україна готова використовувати гроші для закупівлі американської та європейської зброї, тож союзники можуть розраховувати на частину цих коштів. І згадав, що наступними після ЄС можуть стати заморожені в США росактиви.

"У США теж є росактиви, їх менше – 5 чи 5,5 млрд, за них також треба боротися. Кожна копійка важлива для нас", – підсумував Зеленський.

Заморожені активи Росії – головні новини

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, для фінансування України на наступні два роки Європа повинна забезпечити 90 мільярдів євро. Джерело фінансування союзники мають ухвалити на цьому тижні.

Водночас МВФ виступив з критикою видатків Бельгії, зазначивши, що країні слід берегти свої фінанси. В іншому випадку можливе швидке погіршення динаміки боргу країни. Більшість заморожених в ЄС росактивів знаходиться під бельгійською юрисдикцією.

Вас також можуть зацікавити новини: