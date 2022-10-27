Для покриття додаткових видатків по загальному фонду державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроект 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Для покриття додаткових видатків по загальному фонду державного бюджету збільшено державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.

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Збільшується фінансування таких напрямків:

Міноборони - 365,2 млрд грн;

МВС - на 12,9 млрд грн;

СБУ - на 3,7 млрд грн;

ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв'язку - на 1,3 млрд грн;

УДО - на 600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки - 45 млн грн.

Відзначається, що реалізація такого закону "дозволить здійснювати невідкладні завдання у сфері національної безпеки та оборони та заходи з відсічі збройної агресії РФ проти України, виконувати зобов'язання держави з виплати своєчасно і в повному обсязі військовослужбовцям грошового забезпечення".

Війна в Україні та держбюджет-2022:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили витрати держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту у сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

18 жовтня 2022 року Рада збільшила витрати держбюджету на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Держбюджет-2023:

13 вересня Кабмін підтримав проект державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті.

У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

За словами Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету-2023 досягне 38 млрд доларів. Фінансувати дефіцит планують за допомогою іноземних партнерів і військових облігацій.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

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