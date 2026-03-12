Ескалація навколо Ірану б’є по ринках: золото падає на тлі зміцнення долара, – Reuters

Зростання цін на нафту посилило інфляційний тиск.

Ціни на золото у четвер, 12 березня, впали через зміцнення долара та зменшення сподівань на зниження процентних ставок у США в найближчому майбутньому, оскільки підвищення цін на енергоносії посилило побоювання щодо інфляції.

Як пише агенство Reuters, сьогодні вранці спотова ціна на золото знизилася на 0,2% - до 5 167,15 долара за унцію (166,1 дол. за грам). Ф'ючерси на золото в США з поставкою в квітні впали на 0,1% – до 5 173,10 долара за унцію.

Раніше Іран заявив, що світ повинен готуватися до ціни на нафту в 200 доларів за барель після того, як його війська завдали удару по торговельних суднах. Водночас Міжнародне енергетичне агентство закликало до масового вивільнення стратегічних резервів, щоб пом'якшити один з найгірших нафтових шоків з 1970-х років.

Ціни на нафту зросли до понад 100 доларів за барель, що посилило інфляційний тиск, оскільки Іран посилив атаки на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу.

Зазначається, що Іран розгорнув близько десятка мін у Ормузькій протоці, що може ускладнити зусилля щодо відновлення роботи ключового маршруту для світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Танкери в протоці застрягли, а виробники призупинили видобуток, оскільки місткість сховищ наближається до межі.

Goldman Sachs переглянув свій прогноз щодо зниження ставки Федеральної резервної системи США і тепер очікує зниження на чверть пункту у вересні та грудні, посилаючись на зростання інфляційних ризиків, пов'язаних з конфліктом на Близькому Сході.

Спотове срібло зросло на 0,3% - до 86,06 долара за унцію (2,77 дол. за грам). Спотова платина зросла на 0,3% - до 2 176,14 долара (69,97 дол. за грам), тоді як паладій зріс на 0,9% - до 1 651,11 долара за унцію (53,09 дол. за грам).

Вплив війни в Ірані на економіку - останні новини

12 березня ціни на нафту зросли через погіршення транспортних проблем на Близькому Сході через війну в Ірані та посилення обмежень на експорт палива з Китаю.

У водах Перської затоки протягом ночі зазнали атак ще три іноземні судна. Інциденти відбулися на тлі ескалації безпеки навколо Ормузької протоки. Речник військового командування Ірану Ебрагім Зольфакарі заявив, що ескалація конфлікту може спричинити різке подорожчання енергоносіїв – до 200 доларів за барель нафти.

