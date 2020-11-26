Кількість відкритих вакансій в українському IT-ринку зростає приблизно на 30% щороку.

У жовтні 2020 року українська IT-галузь могла недоотримати понад $12 млн через нестачу кваліфікованих фахівців.

Про це повідомляє ITC з посиланням на результати дослідження компанії GlobalLogic.

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За даними дослідження, попит на фахівців в IT-секторі виріс на 50% в порівнянні з минулим кварталом. За останні 5 років кількість відкритих позицій зростає приблизно на 30% щороку.

Згідно з результатами дослідження, ринок відчуває дефіцит кваліфікованих співробітників, оскільки кількість фахівців щорічно зростає тільки на 18%.

В якості причини такого дефіциту в GlobalLogic називають необхідність системного навчання і непростий процес пошуку фахівців. На одну позицію необхідно розглянути не менше 9 кандидатів. Також наголошується, що великих інвестицій вимагає внутрішнє навчання фахівців для розвитку hard і soft skills.

У дослідженні наголошується, що найчастіше компанії відкривають позиції для Middle (37%) і Senior (33%) фахівців з досвідом роботи 2-5 років відповідно. Найчастіше шукають фахівців з Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C ++ і DevOps.

Найвищий попит на айтішників зосереджений в Києві — саме для столиці публікують половину загальних вакансій. Ще 27% позиції відкрито у Львові, 21% - у Харкові.

Що відбувається в IT-галузі

Згідно з дослідженням веб-порталу про IT-галузь DOU, кількість вакансій на сервісі пошуку роботи в IT-сфері jobs.dou.ua у червні 2020 року у порівнянні з травнем зросло на 21% - до 4245 з 3506.

Станом на 16 липня 2020 року близько 52,6% українських IT-фахівців готувалися або думали про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планували виїжджати.

21 липня 2020 року 21 липня в Україні в рамках Державної програми залучення іноземних фахівців до розвитку українського IT-сектору стартував прийом документів для отримання дозволу на трудову імміграцію іноземних IT-фахівців.

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Автор: УНІАН