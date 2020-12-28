Міністр підкреслив, що треба створити умови і використовувати державне оборонне озброєння як інструмент стратегічного розвитку ЗСУ.

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що станом на 26 грудня оборонне відомство виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Зокрема, укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн грн з виділених 22 млрд 004,74 млн грн.

Також збільшено обсяги закупівлі нового та модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого у війська.

Крім того, попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов'язані з COVID-19, вдалося забезпечити постачання озброєння і військової техніки на рівні 2019 року, а за деякими напрямками (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв'язку) навіть перевищити обсяги минулого року.

Як зазначив міністр, у війська поставлено 10,5 тис.одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовано виготовлення та постачання озброєння та військової техніки у 2021 році на суму 6,5 млрд грн.

"Основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. Слід змінити порочну практику, коли державне оборонне замовлення (ДОЗ) і формування закупівель використовується лише як спосіб забезпечення поточних потреб Збройних сил України. Мають створити умови та використовувати ДОЗ як інструмент стратегічного розвитку Збройних сил України", - підкреслив Таран.

Так, з цією метою будуть переглянуті підходи до розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.

"Також відповідним підрозділам Міністерства оборони поставлено завдання в найкоротші терміни забезпечити імплементацію положень Закону України"про оборонні закупівлі". У 2021 році мають перейти до нових процедур закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Для цього розробляємо нову методику закупівлі за вартістю зразка, яка буде враховувати його життєвий цикл", - сказав міністр оборони.

Що цьому передувало

Фінансування державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено в обсязі 25,848 мільярда гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році.

2 березня 2020 року голова державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив про те, що держоборонзамовлення у 2021 році буде рекордним і складе 30 мільярдів гривень.

12 листопада 2020 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив про те, що в Україні провалене держоборонзамовлення.

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Автор: Віталій Саєнко