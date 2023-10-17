Кошти на музей Голодомору виділить Канада.

Канада виділить фінансування Україні, в тому числі на добудову музею Голодомору.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, зазначивши при цьому, що під час переговорів обговорювалося виконання домовленостей, узгоджених під час його візиту до Канади.

Зокрема, вони стосуються розвитку гідрогенерації та будівництва музею Голодомору-геноциду.

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Сторони також обговорили оборонне співробітництво та глобальні виклики в галузі безпеки. Глава держави подякував Канаді за готовність допомогти евакуювати українців із сектора Гази.

"Також вдячний Канаді за підтримку формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", – зазначив Зеленський.

Музей Голодомору

Національний музей Голодомору-геноциду створений за наказом Кабміну 8 липня 2009 року.

Фактичне відкриття музею відбулося в серпні 2009 року. Перша черга комплексу була побудована в 2008 році. Друга черга почала реалізовуватися в 2017 році. 28 листопада 2020 року, під час вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проект комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Оскільки територія є охоронною зоною Лаври, проведення будівельних робіт було погоджено з ЮНЕСКО. Архітектор і автор проекту Андрій Миргородський.

У листопаді 2021 року Зеленський заявив про те, що у 2022 році має бути побудована друга черга музею Голодомору.

29 липня 2023 року повідомлялося, що півмільярда гривень на музей Голодомору поки скасовуються. Зеленський наклав вето. Він пояснив свій крок тим, що перш за все потрібно ухвалювати рішення, що наближають перемогу України.

16 жовтня 2023 року стало відомо про те, що ні реконструкції музею Голодомору, ні серіалів, які фиинансирутся з держбюджету, може не бути. Комітет хоче направити кошти військовим.

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