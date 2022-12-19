Цього року в РФ випустили лише 15 тисяч персональних комп'ютерів і 8 тисяч серверів на російських процесорах, що набагато менше, ніж планувалося.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну іноземні виробники, які випускають процесори по документації російських розробників, відмовилися виконувати замовлення, в тому числі відвантажувати вже вироблені чіпи.

Як заявив глава Мінцифри країни-агресора Максут Шадаєв, цього року в РФ випустили лише 15 тисяч персональних комп'ютерів і 8 тисяч серверів на російських процесорах, що набагато менше, ніж планувалося до вторгнення в Україну, повідомляє "Коммерсантъ".

"У нас в цьому році було б значно більше, якби ті партії російських процесорів, "Ельбрусів", "Байкалів", які були замовлені і вироблені, були б відвантажені. Інтелектуальні права і вся документація російські, але, якщо виходити з топологічних норм, таких виробництв в Росії немає, і це все замовлялося на зарубіжних заводах", - сказав глава Мінцифри РФ.

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Ситуація з чіпами:

Після вторгнення Росії в Україну "Байкал Електронікс", АТ "МЦСТ" і АТ "НВЦ "Елвіс" спочатку потрапили під експортний контроль США, а потім їх занесли в SDN-List, що передбачає блокування будь-яких активів і повну заборону на Угоди.

Російські чіпмейкери потрапили під санкції, введені Євросоюзом 16 грудня.

США також періодично вводять санкції щодо компаній, які, за інтерпретацією їх органів, створювалися для розміщення замовлень на іноземних заводах.

13 грудня уряд Китаю офіційно заборонив поставляти в Росію Процесори Loongson на власній архітектурі LoongArch, так як РФ може використовувати їх у військових цілях.

Крах Російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу. 30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

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