Росія має намір захопити один з обласних центрів: у ДШВ назвали ймовірні міста

Йдеться не про створення буферної зони, а саме про захоплення міст.

У росіян стоїть завдання захопити один з обласних центрів України. Про це розповів речник 8 корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) Вадим Карпʼяк в етері телеканалу "Ми-Україна".

"Їхнє завдання захопити якийсь обласний центр. І вони б дуже хотіли, аби це були Суми чи Харків. В нашій зоні відповідальності вони сунуться на Суми. Раніше люди дуже часто оперували, що вони буферну зону створюють. Але обʼєктивно, ті події, які відбуваються протягом останніх місяців, вони не підтверджують, що це буферна зона. Росіяни би хотіли захопити стільки, скільки вони зможуть", – сказав Карпʼяк.

Він додав, що у росін не стоїть задача створити буферну зону, аби Сили оборони не змогли повторити Курську операцію. Натомість вони намагаються захопити якомога більше української території.

"Вони стараються наступати. Тобто вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій. І їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, але ніхто не сказав, що вони відмовилися, тому вони тиснуть зараз", – додав Карпʼяк.

Наступ РФ: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що загарбники готують наступ на Україну з півночі. Він зазначив, що ворог має пʼять сценаріїв розширення війни з цього регіону, а Сили оборони натомість готують відповідь по кожному з цих варіантів.

Тим часом аналітик Deep State Роман Погорілий повідомив, що РФ захопила Покровськ та Мирноград на Донеччині. За його словами, ворог в цих містах вже вибудовує плацдарм для подальшого наступу на Донеччині. Він зазначив, що наступною ймовірною ціллю ворога в цьому регіоні може стати Добропілля.

