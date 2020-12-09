Прийнятою постановою запроваджуються сучасні європейські підходи до збереження лісів України.

Кабінет Міністрів України обмежив суцільні рубки в лісах Карпат, прийнявши постанову, яка вносить зміни до низки нормативних актів, що регулюють проведення рубок в українських лісах.

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

Читайте такожВ Україні потрібно провести інвентаризацію лісів - Шмигаль

"Ці зміни дозволять зберегти ліси Карпат, ліси природно-заповідного фонду, зупинити надмірні санітарні рубки та в цілому поліпшити практики ведення лісового господарства", - сказано в повідомленні.

За словами міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського, завдяки рішенню уряду в окремих категоріях лісів вирубку тепер можна буде проводити тільки в лісах штучного походження.

"Запроваджуються сучасні європейські підходи до збереження біорізноманіття. Це дозволить зберегти важливі для флори та фауни дерева, навіть якщо вони підпадають під критерії санітарної рубки. Зараз діючий підхід до управління лісами призводить до того, що вони втрачають біорізноманіття та унікальний скарб - мертву деревину, яка є свідченням здорового лісу", - цитує міністра прес-служба Кабміну.

За даними прес-служби, прийняті зміни передбачають: заборону суцільних санітарних рубок у високогірних, берегозахисних, протиерозійних лісах Карпат природного походження; повну заборону лісовідновлювальних рубок у гірських лісах Карпат; встановлення нових обмежень на проведення рубок у природно-заповідному фонді; введення сучасних європейських підходів до збереження дерев.

За словами Абрамовського, це тільки перший крок до кардинальних реформ у лісовому господарстві, впровадження нових правил заготівлі деревини та відтворення лісів. Саме з цією метою Міністерством розроблена державна стратегія управління лісами України до 2035 року і триває робота над розробкою єдиного комплексного документа, який запровадить кращі сучасні практики у сфері проведення рубок в Україні.

Хронологія подій

3 липня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про необхідність проведення національної інвентаризації лісів.

За даними Держлісагентства, обсяги незаконних рубок лісу в Україні у 2019 році зросли до 118 тис.куб. м, що майже в сім разів більше, ніж у 2018 році (17,7 тис. куб. м).

Інститут космічних досліджень у 2021 році запустить публічний супутниковий моніторинг українських лісів для мінімізації незаконної вирубки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький