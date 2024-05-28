Російські компанії стикаються з проблемами під час укладання транскордонних угод.

Російські компанії зіткнулися з труднощами в проведенні фінансових операцій з Китаєм. Для вирішення цієї проблеми росіяни почали використовувати новий спосіб розрахунків - стейблкоїни.

Видання Bloomberg пише, що два провідні виробники металів почали використовувати стейблкоїни Tether Holdings Ltd. і деякі інші криптовалюти для розрахунків за деякими угодами з китайськими клієнтами і постачальниками. У деяких випадках розрахунки проходять через Гонконг.

Те, що великі російські компанії звертаються до блокчейну через два роки після початку вторгнення в Україну, вказує на довгостроковий ефект західних санкцій.

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Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій і став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів і обладнання, проведення фінансових операцій ускладнилося. Це пов'язано з тим, що Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями кредиторам, які сприяють ухиленню від санкцій, що і призвело до посилення заходів.

"Зі стабільними монетами переказ може зайняти всього 5-15 секунд і коштувати кілька центів, що робить такі транзакції доволі ефективними, якщо у відправника вже є база активів у стабільних монетах", - каже Іван Козлов, експерт із цифрових валют.

Стаблкоїн USDT від Tether прив'язаний до долара США, що робить його ще більш зручним для експортерів. За словами керівників компаній, альтернативою цьому можуть бути повільніші транзакції або, що ще гірше, ризик заморожування рахунку в закордонному банку.

"У країнах, які стикаються з проблемами доларової ліквідності та контролем за рухом капіталу, транскордонні розрахунки за допомогою криптовалюти і, зокрема, прив'язаних до долара стейблкоїнів, є відносно поширеною практикою, причому не тільки в сировинному секторі", - зазначив Козлов.

Використання криптовалют для платежів не є чимось незвичайним для країн, які перебувають під санкціями.

Тим часом деякі сировинні компанії пішли іншим шляхом для розрахунків за угодами, які також колись вважалися екзотичними. Деякі сталеливарні компанії використовують так звані бартерні угоди, в яких товар обмінюється на товари, що поставляються в Росію, що дає змогу повністю уникнути транскордонних переказів.

Торголя Росії з Китаєм - останні новини

За підсумками 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду, а економічні зв'язки між Пекіном і Москвою зміцнюються навіть попри війну в Україні.

Так, товарообіг між двома країнами в доларовому еквіваленті у 2023 році зріс на 26% - з 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів.

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