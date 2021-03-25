Закон направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон, який посилює захист боржників від колекторських компаній.

Читайте такожЯк уряд пропонує посилити захист працівниківПро це повідомляється на сайті парламенту.

Йдеться про закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" (№ 4241).

Документ передбачає заборону колекторам вдаватися до протиправних дій: погрожувати боржникам, шантажувати їх, а також вводити їх в оману про розмір боргу, вчиняти дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність боржника, його близьких осіб.

Також закон передбачає необхідність для кредитодавців укладати договори про колекторські послуги лише з юридичними особами, включеними до відповідного реєстру Національного банку України. Це має посилити юридичний захист боржників та відповідальність колекторів за порушення закону.

Закон направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Що цьому передувало

Верховна Рада 19 березня ухвалила закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів.

Законопроект приводить в норму стягнення будь-якими суб'єктами в досудовому порядку заборгованостей за кредитами, а також вводить ряд правил етичної поведінки для тих, хто стягує заборгованість.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська