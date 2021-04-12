Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".

Про це повідомила прес-служба Глави держави.

Зазначається, що документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Відповідно до закону, перед укладенням договору про споживчий кредит кредитор повинен проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії в разі непогашення заборгованості в термін. У договорі про споживчий кредит має бути відображено право споживача звертатися до Національного банку України в разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування.

Документ також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником) при врегулюванні простроченої заборгованості. Зокрема, під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім'я та прізвище представника, правову підставу для звернення і розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача - також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

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НБУ отримує повноваження контролювати дотримання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 березня 2021 року прийняла закон, спрямований на упорядкування діяльності колекторів.

Що цьому передувало

Верховна Рада у вересні 2020 року прийняла закон про захист прав споживачів фінансових послуг, що зобов'язує банки інформувати потенційних позичальників про всі майбутні витрати по кредиту, включаючи додаткові та супутні послуги третіх осіб.

Також закон вводить однакові правила для банків і небанківських фінустанов щодо реклами фінансових послуг.

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Автор: Богдан Слуцький