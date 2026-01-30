Завжди краще знати заздалегідь список пільгових груп в Україні, щоб потім заощадити якомога більше коштів.

Комунальні тарифи 2026 року можуть бути важким тягарем для малозабезпечених громадян та зокрема пенсіонерів.

Проте деякі пенсіонери мають право на часткове або повне право на звільнення від комунальних послуг.

Розберемося, які пільги можуть виплачуватися пенсіонерам в Україні, кому вони належать і як їх оформити.

Відео дня

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку – список категорій особливого статусу

Важливо розуміти, що повністю звільнені від оплати комунальних послуг лише окремі групи пенсіонерів – ті, хто отримує пільги та субсидії, здатні повністю покривати витрати.

В першу чергу пільги для пенсіонерів в Україні надаються людям з особливим соціальним статусом. Для цих категорій передбачені значні знижки на комунальні послуги – від 50% до 100%.

Про те, які пільги належать пенсіонерам після 60 років за умови "особливого статусу", повідомляється в різних документах, серед яких Закон України "Про статус ветеранів війни" № 3551-XII від 22.10.1993 та Закон України "Про захист ветеранів праці" № 3721-XII від 22.03.1993.

На основі наведених джерел, категорії, наділені особливим соціальним статусом, включають:

• Колишніх учасників бойових дій.

• Осіб з інвалідністю I та II групи.

• Ветеранів праці – пенсіонерів, які пропрацювали значний стаж у важких або особливо важливих професіях.

• Колишніх державних службовців, педагогів, медиків (особливо в сільській місцевості).

Ці пенсіонери отримують не просто фіксовану надбавку до пенсії, а й право на максимальні знижки за ЖКП, що дозволяє їм зберігати звичний рівень життя без надмірних фінансових навантажень.

Розмір пільги залежить від категорії: ветерани та інваліди війни можуть повністю звільнятися від оплати, а ветерани праці та колишні державні службовці отримують знижку до 50–75 %.

Пільги для пенсіонерів в Україні – що належить за вік

Втім, є й інша підстава для отримання пільгових виплат – вони можуть надаватися пенсіонерам після досягнення певного віку.

Згідно з Пенсійним фондом України, деякі громадяни можуть повністю повернути гроші, витрачені на оплату комунальних послуг, купівлю дров або скрапленого газу для опалення.

Ця пільга доступна пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію не менше трьох років пропрацювали у сферах, пов'язаних з:

• освітою;

• культурою (бібліотеки, музеї тощо);

• медициною;

• фармацевтикою;

• захистом навколишнього середовища.

При цьому професійний стаж повинен бути не менше трьох повних років на момент виходу на пенсію.

Також згідно з Постановою КМУ "Про порядок надання житлових субсидій" № 848, пенсіонери віком 70 років і старше можуть отримати знижку до 50% на оплату ЖКП, якщо вони належать до певних пільгових категорій і якщо їх середньомісячний дохід на особу не перевищує податкової соціальної пільги.

Більш того, відповідно до тієї ж Постанови, пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на ЖКГ перевищують 15% доходу сім'ї.

Іншими словами, сам по собі вік не звільняє від оплати, але дає право на субсидії та надбавки, особливо якщо дохід невеликий.

Як оформити пільги на комуналку пенсіонерам – список необхідних документів

Для отримання пільг на оплату комунальних послуг пенсіонерам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем реєстрації або подати заяву через портал "Дія".

Для оформлення пільги знадобляться такі документи:

• Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

• Ідентифікаційний код (ІПН);

• Пенсійне посвідчення;

• Документи про доходи, включаючи довідки про пенсію та інші джерела доходу;

• Квитанції або платіжні документи за комунальні послуги за останні місяці;

За необхідності, також може знадобитися підтвердження права на пільгу (наприклад, довідка про статус ветерана, інвалідності, учасника бойових дій).

Якщо пільга буде схвалена, заявника повідомлять і, умовно кажучи, внесуть до списку, кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку – тобто самі держслужбовці зв'яжуться з відповідними керуючими організаціями та кооперативами, що надають ЖКП.

Більш того, пільга буде автоматично враховуватися при нарахуванні платежів за комунальні послуги – пенсіонеру не потрібно повторно надавати документи щомісяця.

Вас також можуть зацікавити новини: