На сьогодні розпочали підготовчі роботи з екологічної модернізації доменної печі №5.

Група "Метінвест" заявила, що в 2021 році продовжить модернізацію доменного виробництва, традиційно зробивши ставку на його екологічність.

Про це повідомляє "ОБозреватель", посилаючись на прес-службу компанії.

На меткомбінаті ім. Ілліча Сучасні аспіраційні установки будуть встановлені на доменній печі №5 (термін виконання робіт — до літа поточного року). Інвестиції в будівництво цих об'єктів складуть $26 млн.

Як повідомили в "Метінвесті", №5 потребує модернізації більше від інших доменних печей, вона має велику продуктивність і розташована в безпосередній близькості до об'єктів соцсфери. Також заплановано ремонт печі №2.

Всі роботи будуть вести, враховуючи дозвіл на викиди речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.Читайте такожПокращують умови для робітників: на меткомбінатах Ілліча та "Азовсталі" за рік провели капремонт 45 об'єктів

На сьогодні розпочали підготовчі роботи з екологічної модернізації ДП №5.

Відзначається, що після введення в експлуатацію нових аспіраційних установок доменної печі №5 залишкова запиленість буде нижче затверджених нормативних показників.

Генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" Тарас Шевченко зазначив, що підприємство йде шляхом створення чистого металургійного виробництва, покроково виконуючи взяті на себе зобов'язання з екологічної модернізації виробництва.

"Минулого року ми не тільки завершили масштабну модернізацію технологічних газоочисток аглофабрики, а й запустили нові аспіраційні установки на доменній печі №3. Цього року починаємо будувати сучасні системи аспірації для п'ятої домни", - зазначив він.

У 2020 році "Метінвест" завершив модернізацію технологічних газоочисток аглофабрики меткомбінату імені Ілліча - найбільшого в історії України екологічного проекту.

Також повідомляється, що екологічна модернізація на підприємствах Групи "Метінвест" триває незважаючи на те, що пандемія у 2020 році практично паралізувала світовий ринок. Промислові підприємства від Китаю до Великобританії були змушені захищати свої виробничі потужності. Уряди ЄС і Китаю вжили низки заходів щодо обмеження функціонування промислових підприємств. Підрядні організації не виїжджали за межі своїх країн. Були вкрай обмежені поставки обладнання та запчастин між країнами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН