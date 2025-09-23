Зазначається, що кожна країна відчує наслідки.

Глобальна економіка тримається краще, ніж очікувалося. Водночас шок від мит Дональда Трампа ще не відчувається повною мірою.

Видання Reuters пише, що в проміжному звіті з економічних перспектив Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) заявила, що вплив митних тарифів США ще не проявився повною мірою, оскільки компанії поки що гасять більшу частину шоку за рахунок скорочення прибутку і запасів.

Багато компаній створили запаси товарів напередодні підвищення мит адміністрацією Трампа, внаслідок чого ставка США на імпорт товарів до кінця серпня зросла, до 19,5% - найвищого рівня з 1933 року, коли був розпал Великої депресії.

Очікується, що світове економічне зростання сповільниться до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року. Це поліпшений прогноз, оскільки в червні ОЕСР прогнозувала більш стрімке уповільнення до 2,9%. Водночас організація зберегла прогноз на 2026 рік на рівні 2,9%, оскільки стимул від нарощування запасів слабшає, а підвищення митних тарифів може негативно вплинути на інвестиції та зростання торгівлі.

Що буде з економіками країн

Згідно з прогнозом, економічне зростання США сповільниться до 1,8% у 2025 році - порівняно з 1,6%, прогнозованими в червні, а потім знизиться до 1,5% у 2026 році. Зазначається, що бум інвестицій у ШІ, фінансова підтримка та зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою мають компенсувати вплив мит Трампа.

У Китаї в другій половині року спостерігається уповільнення зростання, оскільки поспіх з відвантаження експортної продукції до введення мит США спадає, а фінансова підтримка слабшає. Проте, очікується, що цього року економіка Китаю зросте на 4,9% (порівняно з 4,7%, прогнозованими в червні), а потім сповільниться до 4,4% у 2026 році (порівняно з 4,3% у попередньому прогнозі).

Очікується, що економіки країн єврозони зростуть на 1,2% цьогоріч (раніше прогнозувався 1%) і на 1% - 2026 року (порівняно з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як жорстка економія позначається на Франції та Італії.

Крім того, цього року економіка Японії виграє від високих корпоративних доходів і повернення інвестицій, що призведе до зростання на 1,1% (порівняно з 0,7%), перш ніж динаміка ослабне і зростання сповільниться до 0,5% у 2026 році (порівняно з 0,4%).

ОЕСР переглянула свій прогноз зростання для Великої Британії з 1,3% до 1,4% цього року і залишила прогноз на 2026 рік без змін на рівні 1%.

Ситуація у світовій економіці - думка експертів

Голова відділу економічних досліджень США у Fitch Ratings Олу Сонола зазначив, що мита президента США Дональда Трампа вдарять по всіх країнах, і багато хто з них зіткнеться з економічним спадом.

Зі свого боку глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може призвести економіку США до рецесії і зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

Зі свого боку глава Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс, який іде на пенсію, повідомив, що торгова війна, розв'язана США, та інші зміни в політиці підривають усталений економічний порядок.

