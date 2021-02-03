Верховна Рада України в ході сьогоднішнього засідання схвалила постанову про забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову № 4243 «Про заходи щодо впровадження електронного реєстру листків непрацездатності» проголосували 315 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
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Згідно з пояснювальною запискою до постанови, її мета - забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності в найближчі терміни, а також проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених на впровадження такого реєстру.
Даною постановою парламент доручив Кабінету Міністрів вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження електронного реєстру листків непрацездатності, а також провести аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження реєстру.
Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством соціальної політики, Національною службою здоров'я, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування України парламент доручив забезпечити повноцінне функціонування електронного реєстру листків непрацездатності в найкоротші терміни.
Що цьому передувало
Очікувалося, що електронний реєстр листків непрацездатності, створення якого бізнес очікує від влади вже багато років, запрацює восени 2019 року.
Раніше в уряді підкреслювали, що держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через використання громадянами фальшивих лікарняних листів.
На думку експертів, частково розв'язати проблему допомогло б впровадження електронного реєстру листків непрацездатності та електронних лікарняних.
За підрахунками Мінсоцполітики, економія бюджетних коштів від введення електронних лікарняних листків складе від 1 до 4 млрд грн щорічно.
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