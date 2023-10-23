Наразі релокація можлива в один з шістнадцяти регіонів.

Аналіз релокації бізнесу в Україні показав, що від початку повномасштабної війни і станом на кінець вересня у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств, з них 667 вже працюють на новому місці.

Як повідомляє Опендатабот, найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. Також серед популярних безпечних регіонів для підприємців є Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.

А найменш затребуваними виявились Одещина — лише 3 бізнеси, Житомирщина — 6 компаній, та Кіровоградщина — 17.

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Зазначається, що наразі релокація можлива в один з шістнадцяти регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за виключенням Києва) області.

Релокація українського бізнесу

В середині березня 2022 року в Україні стартувала програма з переміщення українських підприємств із постраждалих від бойових дій регіонів.

У квітні минулого 2022 року було запущено безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

У липні 2022 року стало відомо, куди перемістилися підприємці України. Повідомлялося, що 51% українського бізнесу працює лише частково, а 19% зовсім припинили роботу.

Станом на кінець листопада, за даними Міністерства економіки, за програмою релокації з небезпечних регіонів було переміщено 772 підприємства, завдяки чому вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб.

26 жовтня 2023 року стало відомо, скільки підприємств вже відновили роботу в безпечних регіонах. Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають: підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24% від загальної кількості релокованих підприємств); переробної промисловості (31,71%); інформації та телекомунікацій (6,34%); професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%).

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

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