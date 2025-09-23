Найбільш популярна професія в Україні - підсобний робітник.

Державна служба зайнятості опублікувала перелік спеціальностей, які користувалися найбільшим попитом серед роботодавців з початку 2025 року. За деякими з них спостерігається дефіцит кадрів, коли кількість вакансій суттєво перевищує кількість охочих.

За інформацією служби, найбільше українські компанії шукали підсобних робітників - 15 тисяч запитів з початку року. Вони виконують допоміжні роботи на виробничих ділянках, будівництві чи складах, і така робота не потребує спеціальної підготовки. Проте охочих влаштуватися з цим напрямком було ще більше - понад 18 тисяч осіб.

Станом на вересень, згідно з даними онлайн-порталу з пошуку роботи Work.ua, середня зарплата підсобного робітника в Україні становить 25 тис. грн. Проте можна знайти вакансії із більшою зарплатною пропозицією. Зокрема, на сервісі Rabota.ua пропонуються варіанти до 35 тис. грн.

Другою найпопулярнішою пропозицією роботи, за даними Держслужби зайнятості, був водій автотранспортних засобів - понад 13 тисяч запитів з початку року. При чому цей напрямок - дефіцитний, адже працювати водіями при цьому хотіли лише 10,6 тисячі людей. Це відображається і на заробітній платі.

Середня зарплата водія в Україні дорівнює 32,5 тис. грн, зазначають на Work.ua. Втім, залежно від місця роботи, навантаження та типу транспортного засобу, зарплатні пропозиції сильно варіюються. Зокрема, на Rabota.ua розміщені вакансії таксистів, яким обіцяють до 40 тис. грн, та водіїв-далекобійників – із зарплатнями до 40 тис. грн, 60 тис. грн та навіть 105 тис. грн.

Третє місце у рейтингу ДСЗ займає вакансія продавця продовольчих товарів. Роботодавці пропонували трохи більш як 13 тисяч робочих місць для майже 20 тисяч шукачів роботи в цьому напрямку.

Ще однією популярною вакансією є продавець-консультант. Їх роботодавці шукали трохи більш як 9 тисяч разів, тоді як охочих було 11 тисяч. Середня зарплата продавця різного профілю - 21,5 тис. грн.

П’ятірку лідерів закриває вакансія кухаря. Роботодавці з початку року розмістили майже 8,7 тис. таких вакансій, тоді як шукали цю роботу близько 12 тисяч людей. Середня заробітна плата - 27,5 тис. грн.

На шостому місці прибиральник службових приміщень. Таких пропозицій було розміщено майже 8 тисяч, а от шукачів роботи в цьому напрямку – 10,5 тисяч. Середня заробітна плата - 15 тис. грн.

Сьомою за популярністю є вакансія бухгалтера. Таких працівників роботодавці шукали 6,7 тисячі разів. Претендентів на такі посади за звітний період налічувалося майже 9 тисяч. Середня заробітна плата - 25 тис. грн.

Восьмою найбільш запитуваною роботодавцями вакансією є вчитель закладу загальної середньої освіти. Мова йде про викладачів початкових шкіл, гімназій та ліцеїв. Запит на таку роботу був на рівні 4,7 тисячі. А вчителів, які прагнули влаштуватися на ці вакансії – 7 тисяч. Середня заробітна плата - 17,5 тис. грн.

Дев’ята найпопулярніша професія - швачка (4,6 тисячі запропонованих роботодавцями вакансій). А от працівників, які прагнуть зайняти такі посади, було менше (лише 3,9 тисячі людей). Середня заробітна плата - 25 тис. грн.

І закриває десятку найзатребуваніших професій медична сестра (медичний брат). Подібних пропозицій було майже 4,5 тисячі, а от претендентів на такі посади більше – 6,7 тисячі потенційних працівників. Середня заробітна плата - 19 тис. грн.

За даними Держзайнятості, на одного шукача роботи через Єдиний портал вакансій припадало два вакантних робочих місця. Дефіцит робочої сили обумовлений військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Раніше повідомлялося, що розрив у зарплатах між чоловіками та жінками в Україні сягає майже 19%, а подекуди ця різниця сягає - 25%. За словами HR-експертки Тетяни Пашкіної, причинами може бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.

