Цих працівників критично бракує: які професії користуються найбільшим попитом в Україні

40% працівників цієї сфери розглядають можливість залишити галузь у найближчі два роки через стрес і низьку оплату праці.

Більшість роботодавців у сфері громадського харчування та готельного господарства зіштовхнулись з гострим дефіцитом персоналу в Україні.

Результати дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, свідчить, що серед основних труднощів, з якими стикались роботодавці сфери HoReCa (готелі, ресторани, кафе, бари та інші заклади) протягом останніх шести місяців, найчастіше називали нестачу персоналу. Про кадровий дефіцит повідомили 82% опитаних.

Зазначається, що найбільший дефіцит кадрів роботодавці відчувають на позиціях кухарів та їхніх помічників. Також складно знайти офіціантів, барменів і технічний персонал.

Крім того, 24% опитаних працівників цієї сфери розглядають можливість переходу в іншу галузь протягом найближчих одного-двох років, а 16% планують залишити HoReCa вже у найближчі шість місяців.

Серед тих, хто замислюється над зміною роботи, найчастіше причиною називають високий рівень стресу та емоційного виснаження. Про це повідомили 46% респондентів. Ще 44% зазначили низький рівень оплати праці.

Серед інших поширених причин: відсутність можливостей для професійного розвитку та кар’єрного зростання (29%), нестабільний або незручний графік роботи (28%), незадовільні умови праці (25%), а також напружена атмосфера або конфлікти в колективі (22%).

Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник заявив, що Україна може зіткнутися з безпрецедентним дефіцитом робочої сили вже у найближче десятиліття. Україні може бракувати від 4 до майже 9 мільйонів робочих рук.

Крім того, за даними дослідження кадрового порталу GRC.ua "Барометр Ринку праці", український бізнес вже переживає гострий дефіцит кадрів, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати.

