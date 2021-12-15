Протягом трьох років після смерті позичальника банк не повідомляв жінку ні про наявність боргів, ні про те, що вона повинна має їх погасити.

Російський "Сбербанк" виставив киянці Людмилі Князьській-Хановій борг у розмірі 370 тисяч гривень (1 мільйон російських рублів) за кредити, які вона не брала.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Кредити в банку були взяті покійним батьком жінки. Як йдеться в сюжеті, про наявність у батька боргів жінка не знала. Протягом трьох років після смерті позичальника банк не повідомляв жінку ні про наявність боргів, ні про те, що вона має їх погасити. Відповідно, за цей час сума боргу збільшилася з 280 до 370 тисяч гривень.

"Оформляючи спадщину, нотаріус робила запит в банк про наявність рахунків. Тобто банк був повідомлений про смерть свого клієнта. Але про батьківські кредити повідомити мені не поспішав. Як і вийти на зв'язок з питанням, чи не хочу я їх погасити. Зв'яжися вони зі мною заздалегідь, сума кредиту була б значно меншою", - заявила киянка.

"334 тисячі рублів погашаються страховкою, наявність якої банк приховує в суді", - додає Людмила.

За словами адвоката сім'ї, банк, після того, як встановив спадкоємця, мав повідомити його про наявність будь-якого кредиту.

"У нашому випадку повідомлення були, але вони пред'являлися за місцем знаходження нерухомого майна померлого — тобто в Підмосков'ї. А в спадковій справі чітко зазначено, що місцем проживання спадкоємиці є Київ. Вони мали повідомити їй туди. А тут повідомлення відправляли в місце, де ніхто не живе", — розповідає адвокат.

Він також зазначає, що в позовах, які банк відправляв Людмилі, нічого не говорилося про страховку.

"Я чекаю на відповідь банку, чому вони приховували інформацію про кредити. Готова домовлятися про реструктуризацію в рамках суми на момент смерті батька. І продовжую судитися", - заявила киянка.

У "Сбербанку" від коментарів відмовилися, повідомивши лише що банк "аналізує ситуацію і про результати перевірки повідомить жінці окремо".

Колектори в Україні:

Колектор - це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками.

Колекторська компанія - підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

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Автор: Олена Коваленко