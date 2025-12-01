Навроцький зазначив, що у Росії є лише бажання брехати, знищувати та забирати життя.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що у відносинах з Росією не може бути "жодних угод". Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня курсанта в 195-ту річницю початку Листопадового повстання. Відео в соцмережі Х виклав голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький.

На думку президента Польщі, історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків.

"З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів", - заявив Навроцький.

Варто зазначити, що Листопадове повстання 1830−1831 років було національно-визвольним повстанням поляків і литовців проти Російської імперії, метою якого було відновлення незалежної польської держави.

Навроцький скасував зустріч з Орбаном

Раніше УНІАН повідомляв, що після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно відвідав Москву, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати запланований візит до Угорщини. Він заявив, що послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, яку розпочала Росія. Голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Марчін Пшидач зазначив, що президент Польщі відвідає саміт президентів Вишеградської групи в Естергомі.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "гарним рішенням" заяву президента Польщі скасувати зустріч з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сибіга зазначив, що це рішення демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, а також прихильність до єдності та безпеки Європи у ключовий момент.

