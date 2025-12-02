Франція розраховує на Китай, який також є постійним членом Ради безпеки ООН.

В середу, 3 грудня, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю збирається попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію з метою припинення війни в Україні, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє BFM.

Відомо, що президент Франції має прибути в Пекін в середу, 3 грудня, та пробуде там до п'ятниці. З початку свого президентства це вже буде четвертий офіційний візит Макрона до Китаю.

Барро заявив, що під час своєї поїздки Макрон планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро.

Зустріч Зеленського та Макрона: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Парижі з Еммануелем Макроном зазначив, що війна в Україні має закінчитися якнайшвидше. Зеленський розповів, що він з президентом Франції встигли оцінити багато деталей, зокрема, найбільшу увагу вони приділили питанню перемовин та гарантіям безпеки. Президент України підкреслив, що мир повинен стати дійсно надійним. На думку Зеленського, від активності кожного лідера зараз багато залежить.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що представлений США "мирний план" є хорошою основою для роботи, але його слід переглянути з залученням представників Європи. За словами Макрона, багато речей у цьому плані зачіпають європейців, зокрема, заморожені російські активи або ж європейська інтеграція України.

