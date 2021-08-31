Жінки виявилися більш вразливими до економічних наслідків коронакризи, аніж чоловіки.

Більш ніж половина працюючих українок, а це 4,4 мільйона жінок, можуть зіткнутися з проблемами працевлаштування через два фактори, спричинені коронакризою. По-перше, на це впливають нові карантинні обмеження та зміни споживацької поведінки, по-друге, прискорена автоматизація та трансформація бізнес-моделей у всіх сферах позбавляє жінок роботи.

Про це йдеться у дослідженні економістів Центру економічної стратегії.

Згідно з результатами дослідження, жінки виявилися більш вразливими до економічних наслідків пандемії, ніж чоловіки. Так відбувається по всьому світу. Через карантинні обмеження та зміни у поведінці людей роботу втрачали в першу чергу у торгівлі, сфері послуг та індустрії гостинності, де працюють в основному жінки.

"В Україні чисельність зайнятих жінок за 2020 рік скоротилась на 4%. Крім того, криза суттєво прискорила довгостроковий мегатренд - трансформацію бізнес-процесів. Через прискорену алгоритмізацію людської праці частина робочих місць може зникнути швидше, ніж очікувалося, навіть для кваліфікованих українок: офісних працівниць, лаборанток та наукових робітниць", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтало відомо, в якому регіоні найчастіше затримують зарплатиМенше роботи стане також для працівниць сфери послуг і торгівлі, а також жінок у найпростіших професіях. Наприклад, касирів поступово замінюють каси самообслуговування, сортувальників у логістичній галузі – машини, із переходом банків у смартфони закриваються відділення та зменшується потреба у економістах, касирах та кредитних агентах, а через перехід компаній на віддалену роботу зменшується кількість персоналу, потрібного для обслуговування офісів.

Також коронакриза вдарила по жінках у продуктивному для кар’єри віці: через тимчасове закриття дитячих садків та шкіл під час локдаунів родини з дітьми зазнали додаткового навантаження, через що оплачувана робота матерів почала переходити на другий план.

Найбільшою за розмірами групою, яка опинилася під ризиком через автоматизацію та зміни, спричинені коронакризою, є жінки старші 40 років. Щоб не залишитися без роботи, таким українкам варто замислитися про професійне перенавчання.

"Якщо сфокусуватися, наприклад, на швидкозростаючому ІТ-секторі, то офісні працівниці, такі як бухгалтерки, економістки, аудиторки, юристки, рієлторки, страхові агентки, можуть перекваліфікуватися на проектних та продуктових менеджерів та бізнес-аналітиків. Жінки із міцною технічною освітою – перейти у програмування, аналітику даних та менеджмент, а із сектору послуг та торгівлі та у найпростіших професіях — покращити цифрові компетенції та податись у швидкозростаючий сегмент клієнтської підтримки або знайти роботу, пов’язану із діджиталом, у своїй галузі", - повідомляють економісти.

Читайте такожБлизько тисячі доларів на місяць: названо найбільш високооплачувані спеціальності в УкраїніЗазначається, що перенавчанням фахівців на вразливих робочих місцях може частково займатися держава. Щоб державна перекваліфікація справді допомогла жінкам із професіями під ризиком, необхідно перевести частину роботи державних центрів зайнятості в онлайн та покращити їхню якість, запустити державні ваучери на перенавчання у приватних освітніх закладах, оновити пріоритетність професій, за якими здійснюється підготовка за державний кошт, та організувати навчання на базі сучасних приватних компаній.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кожному другому пенсіонеру не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років.

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Автор: Катерина Жирій