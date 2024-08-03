Після затвердження стандарту буде проведено низку заходів для введення у правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці.

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт "Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)", повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як там зазначають, дотепер у нас не було професійного стандарту демінер і фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами.

"Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам , створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

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Після затвердження стандарту буде проведено низку заходів для введення у правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. Згодом на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Після отримання акредитації від МОН, він дозволить випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями, кажуть у відомстві.

"Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Також українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання із самого початку", – додали у Мінекономіки.

Ситуація з замінуванням України - деталі

Російські окупанти почали активно засипати прифронтові території забороненими протипіхотними мінами.

Так, на території одного з фермерських господарств у селі Широка Балка Херсонської області виявили одразу 18 мін типу ПФМ-1 ("Лепесток"), повідомляє кореспондент УНІАН.

Варто зазначити, що ці міни вкрай небезпечні через їхній невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення. А їхнє розмінування і транспортування майже неможливі, тому їх зазвичай знищують неподалік від місця виявлення.

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