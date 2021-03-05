Нові норми будуть затверджені Кабміном після обговорення.

Проект Національної стратегії безбар'єрності передбачає перегляд квот на працевлаштування людей з інвалідністю.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

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"Роботодавці матимуть гнучкі можливості щодо виконання норми працевлаштування як через пряме працевлаштування, так і шляхом замовлення послуг і товарів у підприємств, власниками яких є особи з інвалідністю, або благодійних внесків на розвиток інклюзивного середовища", - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, пропонується розробити систему податкових пільг для роботодавців, які працевлаштовують більше осіб з інвалідністю, ніж передбачено чинним законодавством в 4%, і створити прогресивну шкалу сплати санкцій за невиконання норми.

"Створення стимулів для роботодавців, що вводять принципи рівності при працевлаштуванні та на робочому місці - таким було одне із завдань економічної безбар'єрності, над якою працювали та експерти Асоціації. Ми проаналізували всі виклики, з якими стикається бізнес в цьому контексті, і спробували вибудувати політику, яка б враховувала інтереси всіх зацікавлених сторін - як кандидатів, так і компаній", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найближчим часом почнеться широке громадське обговорення нових норм, після чого, у квітні, документ буде затверджений Кабінетом Міністрів.

Що цьому передувало

4 березня 2021 року відбулася презентація Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської. Стратегію планують затвердити у квітні 2021 року.

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Автор: Ганна Нагорна