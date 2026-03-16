Цей стратегічний метал дорожчає швидше за золото: за рік ціни злетіли у понад 6 разів

Зростання цін прискорилося останніми тижнями через вичерпування запасів та конфлікт на Близькому Сході.

Метал, який використовується у виробництві зброї та напівпровідників, опинився в центрі геополітичної напруги. Обмеження експорту з Китаю та зростання військового попиту різко скорочують пропозицію, підштовхуючи ціни до рекордних рівнів, пише Bloomberg.

Вольфрам – надщільний метал, що є ключовим компонентом бурового обладнання та бронебійних боєприпасів – лише з початку 2026 року подорожчав більш ніж удвічі. За рік ціна на нього злетіла на 557% (у 6,6 раза) - до 2 250 доларів за метричну тонну. Це відбулося після того, як Пекін у лютому минулого року включив деякі вироби з вольфраму до списку експортного контролю на тлі торговельної суперечки зі США.

Зростання цін прискорилося останніми тижнями, коли покупці почали вичерпувати запаси, а конфлікт на Близькому Сході посилив увагу до попиту на військову продукцію.

"За 12 років роботи на товарних ринках я не бачив такого дефіциту, як зараз на ринку вольфраму – хіба що на ринку літію у 2021 році", – зазначив віцепрезидент із досліджень сировинних ринків BMO Capital Markets Джордж Геппел.

За його словами, на відміну від літію, швидко запустити нові проєкти видобутку вольфраму складно.

Виробники шукають альтернативні джерела постачання після того, як Китай – головний світовий виробник – посилив експортні обмеження. За оцінками аналітичної компанії Project Blue, минулого року поставки контрольованих видів вольфраму з Китаю скоротилися приблизно на 40%.

Ситуація демонструє, чому західні уряди намагаються зменшити залежність від китайських критичних мінералів – важеля впливу, який Пекін уже використовував у торговельних і технологічних суперечках.

Генеральний директор Almonty Industries Льюїс Блек заявив, що "промислова база відчайдушно потребує матеріалу". Компанія у грудні запустила шахту в Південній Кореї та планує розробити першу за десятиліття шахту з видобутку вольфраму у США. За його словами, американська влада вже зверталася до компанії щодо негайних поставок: майже половина корейського виробництва спрямовується до Пенсильванії для виготовлення боєприпасів.

Попри стратегічну важливість, ринок вольфраму залишається відносно невеликим. За оцінками Project Blue, його обсяг цього року становитиме близько 16 млрд доларів, або приблизно 5% ринку міді. Водночас за темпами зростання за останній рік він значно випередив такі товари, як золото чи нафта.

Додатковим фактором подорожчання став конфлікт на Близькому Сході. За словами аналітикині Project Blue Жанін Ле Ру, військове споживання вольфраму – зокрема для гелікоптерів, винищувачів і боєприпасів – зросте цього року на 12%.

Вольфрамові сплави широко застосовуються у компонентах ракет, противагах літаків і гелікоптерів, артилерійських снарядах, гранатах та броньованій техніці, оскільки висока густина металу дозволяє боєприпасам зберігати імпульс і пробивати броню.

Китай домінує у галузі. За даними Геологічної служби США, торік Пекін забезпечив 79% світового видобутку – приблизно 85 тисяч тонн. США, наприклад, не ведуть комерційного видобутку вольфраму з 2015 року.

Аналітики зазначають, що швидкого вирішення дефіциту немає. Видобуток можна наростити в Іспанії, Бразилії, Австралії та США, однак запуск нових проєктів займе близько двох років, якщо інвестори повірять у збереження високих цін.

26 лютого мідь несподівано пішла вниз, тому що інвестори очікували відновлення попиту з боку промислових споживачів у Китаї після святкування Місячного Нового року.

10 березня ціни на алюміній впали на 3,5% на Лондонській біржі металів після того, як Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться "дуже скоро". Перед цим фактичне закриття Ормузької протоки призвело до припинення поставок металу з Перської затоки, які становлять близько 9% світової пропозиції.

