Керівник Rothschild & Cie зазначив, що Україні не слід конфліктувати зі своїм найбільшим торговим партнером.

У протистоянні китайським інвесторам "Мотор Січ" Україна вдалась до "сирих і грубих" методів, які втягнуть країну в багаторічне складне врегулювання цього кейса, а разом з тим буде потрібно загладжування цієї історії у відносинах з Китаєм.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Стране" висловив Джованні Сальветті, Керуючий директор одного з найстаріших в Європі банківських будинків Rothschild & Cie, який протягом 13 років реалізував в Україні найбільший пул найгучніших інвестиційних угод на десятки мільярдів доларів.

«Вжиті заходи проти китайського покупця були досить сирими і грубими. Я не впевнений, що їх ретельно продумали, — описує Сальветті спробу України відібрати у інвесторів з КНР законно придбаний ними український актив у вигляді контрольного пакету акцій «Мотор Січ». - Зазвичай ці питання вирішуються за допомогою якогось врегулювання", - сказав інвестбанкір.

Джованні Сальветті зазначив, що Україні не слід конфліктувати зі своїм найбільшим торговим партнером, а потрібно будувати конструктивні довгострокові відносини: «Зрозуміло, що для України вкрай важливо підтримувати якомога кращі ділові відносини з Китаєм. Враховуючи також, що Китай буде продовжувати зміцнювати свою глобальну економічну вагу в найближче десятиліття, хочемо ми цього чи ні", - прогнозує він.

Водночас, як нагадав Керівник Rothschild & Cie, відносини між Україною і Китаєм і так вже затьмарені неприємними інвестиційними інцидентами, а в умовах протистояння за Глобальне лідерство між політичним союзником Києва в особі США і найбільшим торговим партнером в особі Китаю затребує від Києва «складних навичок балансування, в кінцевому підсумку в інтересах країни».

Як відомо, після багаторічного блокування доступу китайських акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ", указом президента Зеленського були введені санкції проти компаній і громадян КНР, що володіють контрольним пакетом акцій заводу. Згодом всі 100% акцій Запорізького заводу були заарештовані і передані Державному агентству АРМА і вирішується питання про націоналізацію компанії. Китайські інвестори в міжнародному арбітражі висувають Україні вимогу компенсувати їх втрати в розмірі $ 3,6 млрд за фактичну протизаконну експропріацію їх активу.

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Автор: Григорій Бондар