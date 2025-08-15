У липні виробництво необробленої сталі досягло найнижчого рівня за місяць з 2017 року.

Ціни на залізну руду впали. На неї вплинуло уповільнення зростання економіки Китаю в липні.

Видання Bloomberg пише, що виробництво на заводах і шахтах зростало найнижчими темпами з листопада 2024 року. Китай найбільший у світі виробник і споживач як залізної руди, так і сталі, і навіть невеликі зміни в його економіці можуть вплинути на попит.

У липні виробництво необробленої сталі досягло найнижчого рівня за місяць з 2017 року, склавши 79,66 млн тонн. Сталеливарні заводи демонструють високу рентабельність виробництва, оскільки низька вартість сировини, такої як коксівне вугілля, сприяє їхньому зростанню.

Однак попит на арматуру в липні продемонстрував зниження, що, на думку головного аналітика по залізній руді в консалтинговій компанії Horizon Insights Цзян Ментяня, може пояснити більш значне зниження виробництва необробленої сталі.

Залізна руда подешевшала на 0,2% до 101,90 долара за тонну і знизилася на 0,2% за тиждень. Ф'ючерси на залізну руду в юанях на Даляньській біржі та контракти на сталь у Шанхаї також трохи знизилися.

На Лондонській біржі металів ціна на мідь практично не змінилася і склала 9768 доларів за тонну, а алюміній трохи подорожчав. Інші базові метали на біржі подешевшали.

Мідь дорожчала через зупинку видобутку в Чилі. Гірничодобувний гігант Codelco боровся з наслідками смертельної аварії на одній з найбільших підземних шахт у світі.

При цьому 11 серпня різко зросли ціни на літій, після того, як китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. зупинив роботу великого рудника.

