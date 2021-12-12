Контроль над обліковим записом вже відновлено.

Сьогодні вранці, 12 грудня, хакери зламали Twitter-аккаунт прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді

Про це повідомляє його адміністрація в соціальній мережі.

Як пише Bloomberg, шахраї встигли твітнути про визнання країною Bitcoin офіційним платіжним засобом, хоча пару тижнів тому міністр фінансів заперечував таку можливість.

На голову індійського уряду в соцмережі підписані понад 74 мільйони людей. Тому допис хакерів швидко розійшовся по всій країні.

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Зазначається, що злом облікового запису Моді був не випадковістю. Наразі індійська влада готує законопроєкт про заборону всіх приватних криптовалют, включаючи майнінг. Замість них в країні створять офіційну цифрову валюту, як це зроблено в Китаї.

Причому як покарання за порушення нового законодавства передбачаються не тільки шалені штрафи для населення, а й кримінальна відповідальність.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою "закон про біткоїни". Президенту не сподобалася нинішня редакція документа – він хоче, аби нардепи внесли в нього поправки.

Законопроєкт "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні криптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна – один із лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюта, і запевняв, що вже скоро криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

При цьому в Нацбанку виключають можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Автор: Денис Пономаренко