Обмеження вводяться на час святкових заходів з нагоди Дня незалежності України.

Завтра, 23 серпня, під час святкування дня Державного прапора у Києві тимчасово заборонять транспортний рух на вулицях М. Грушевського і Володимирській.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

"У зв’язку з цим, протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів № 6, 16, 18", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях М. Грушевського і Володимирській 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів та тролейбусів:

№ 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

№ 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Разом з тим, 23 серпня з 7:00 до закінчення заходів можливі зміни у роботі автобусів №114 та 24.

Читайте такожШтраф на кілька тисяч доларів: за що платитимуть водії мотоциклів, мопедів та скутерівРух цих маршрутів буде організовано наступним чином. Автобус № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до Європейської площі; від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого";

автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого).

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві на Південному мосту з 24 серпня частково обмежать рух.

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Автор: Тамара Отовська