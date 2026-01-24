У Франції залізничники зробили вагони 'тільки для дорослих' і наштовхнулися на критику

Чиновники та громадськість критикують перевізника за дискримінацію дітей.

Французька залізнична компанія вирішила заборонити доступ дітям у свої вагони преміум-класу і отримала хвилю негативу від громадськості та чиновників. Про це повідомляє Independent.

За інформацією видання, у січні потяги TGV, що курсують до Парижа та з нього у робочі дні, отримали нову ексклюзивну зону в першому класі під назвою "Оптимум".

Компанія SNCF, що оперує цими потягами, описує нову категорію, як таку, що призначена для туристів та бізнесменів, які проводять багато часу в дорозі і "хочуть насолоджуватися більшим комфортом".

Відео дня

"Винятковий комфорт у повністю спеціально обладнаному вагоні першого класу з розташуванням місць, розробленим для збереження вашої конфіденційності, для спокійної подорожі, ідеальної для роботи чи відпочинку", – йдеться у заяві компанії.

Одним із факторів, що має забезпечити спокій віп-пасажирам, є заборона доступу у вагон дітям у віці до 12 років. Їм буде заборонено навіть просто проходити крізь вагон, який, що правда, і так буде розташований у кінці потяга.

Верховний комісар Франції у справах дітей Сара Ель-Хаїрі засудила нову опцію залізничної компанії, назвавши її "шокуючою".

"Подорожі з дітьми – це не проблема, яку потрібно вирішити, а реальність, яку потрібно підтримувати", – заявила вона в ефірі телебачення.

Чиновниця пообіцяла зустрітися з головним виконавчим директором компанії SNCF, щоб обговорити заборону на проїзд дітей в елітних вагонах.

Залізничники теж відреагували на хвилю хейту. Представниця SNCF Гаель Бабо опублікувала заяву в соцмережі, в якій заявила, що на вагони класу "Оптима" припадатиме менше 8% місць у потязі. Вона зауважила, що решта 92% місць у потязі доступні для усіх пасажирів, а у вихідні дні заборона на дітей у вагонах "Оптіма" знімається взагалі.

Тренд на "чайлдфрі"-туризм

Як писав УНІАН, у світі усе більшого поширення набуває "чайлдфрі"-туризм. З’являється все більше готелів, ресторанів та інших закладів туристичної інфраструктури, куди дітей не пускають. Так підприємці намагаються задовольнити попит на відпочинок в умовах, коли чужі діти не "бігають по голові".

Однак ця тенденція стикається із гострою критикою громадськості та чиновників. У Франції місцева федерація дитячих садків навіть розгорнула цілу кампанію за право дітей "шуміти".

Вас також можуть зацікавити новини: