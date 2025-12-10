ОАК вже розпочала виробництво машин для постачання наступного року.

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала російським військам нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

Росіяни традиційно не називають кількості переданих літаків. Судячи з оприлюднених фото і відеоматеріалів, у складі нової партії було щонайменше кілька бойових машин.

"‎Ми в плановому порядку завершуємо виробничу програму 2025 року і вже розпочали роботу над літаками наступного року"‎, – повідомив генеральний директор ОАК Вадим Бадеха.

За його словами, цей рік став одним із найрезультативніших за кількістю постачань літаків оперативно-тактичної авіації.

Винищувач-бомбардувальник Су-34 – головне

На сьогодні Су-34 є одним з найбільш масових російських бойових літаків. За підрахунками фахівців, за всі роки було виготовлено більше 160 таких бомбардувальників.

Майже всі вони відправилися до складу Повітряно-космічних сил РФ. Невелику частину Росія хоче поставити (або вже поставила) на експорт. Раніше в Мережу виклали фото помаранчевого Су-34. На думку фахівців, замовником став Алжир.

Зазначимо, що саме Су-34 виступає штатним носієм бомб з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), також відомих як "КАБи". Останні несуть особливу загрозу силам оборони України завдяки своїй масовості і дешевизні.

Раніше стало відомо, що росіяни збільшили радіус дії своїх авіабомб до 200 кілометрів. Це відкриває нові можливості щодо ударів вглиб України та дозволяє російським пілотам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони.

