Глава МЗС Росії Сергій Лавров розкрив один із пунктів угоди США щодо України, яку представник Трампа Стів Віткофф привіз до Москви.

Так, за словами Лаврова, у пропозиціях США нібито йдеться про необхідність забезпечити в Україні права нацменшин і релігійні свободи.

Він також пригрозив Європі, що Росія відповість на конфіскацію заморожених активів або розміщення європейських військ на території України.

"Ми будемо відповідати. І ми до цього готові", - зазначив він.

Водночас він сказав, що "Росія не збирається воювати з Європою, і думок таких немає".

Лавров також заявив, що президент США Дональд Трамп нібито єдиний із західних лідерів розуміє першопричини ситуації в Україні.

При цьому Лавров поскаржився, що Трамп поки не поспішає скасовувати санкції проти Москви, а тільки нарощує їх.

Мирна угода США

Як писало FT, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зеленському кілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на територіальні втрати. За даними джерел видання, Трамп хоче укласти угоду "до Різдва".

Водночас, пише WSJ, чиновники адміністрації Трампа наполягають, що вони не змушують Україну укладати угоду, яка їй не подобається. За їхніми словами, метою є укладення угоди, яка буде прийнятною для обох сторін і яка гарантує суверенітет України та захищає її в довгостроковій перспективі.

