Вже були проведені п'ять випробувальних польотів - всі визнані успішними.

Китайська компанія EHang завершила серію випробувальних польотів двомісного аеротаксі EHang 216 в морозну погоду.

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Як пише портал N+1, випробування проводилися недалеко від Пекіна при температурах повітря до -14 градусів Цельсія.

"Розробка безпілотного аеротаксі EHang 216 ведеться з 2018 року. Апарат розрахований на перевезення двох пасажирів або вантажів масою до 260 кілограмів. Аеротаксі має в довжину і ширину 5,6 метра та у висоту 1,8 метра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що EHang 216 може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину, а крейсерська швидкість аеротаксі становить 130 кілометрів на годину. Дальність польоту китайського аеротаксі становить 16 кілометрів.

Випробування в холодних умовах проводилися над озером Яньци на північний схід від Пекіна. В цілому були проведені п'ять випробувальних польотів. Всі вони визнані успішними.

Раніше EHang спільно з фірмою-забудовником Greenland Hong Kong Holdings Limmited запустила сервіс екскурсійних польотів в міському окрузі Чжаоцін провінції Гуандун. Злітний майданчик аеротаксі розташований в житловому кварталі Forest Lake.

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Автор: УНІАН