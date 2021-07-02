По закінченні гри можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Роботу київського метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину у зв’язку з проведенням Фестивалю футболу та трансляцією матчу Чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Згідно з повідомленням, після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого».

У метрополітені перепрошують за можливі незручності та зазначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Трансляція матчу Україна - Англія

3 липня на Спортивній площі в Києві відбудеться трансляція футбольного матчу Україна – Англія.

Матч 1/4 фіналу «Євро-2020» між збірними України та Англії відбудеться о 22:00 за київським часом на римській арені "Стадіо Олімпіко".

О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія – Данія. Вхід вільний.

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Автор: Інна Андаліцька