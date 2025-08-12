Придбати квитки можна у застосунку УЗ, на сайті або в касах вокзалів.

Транспортна компанія "Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїзд сполученням Київ - Одеса. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що додатковий поїзд №265/266 Київ - Одеса курсуватиме 20-24 та 27-31 серпня. З Києва відправлення о 8:40 (прибуття о 18:08), а з Одеси об 11:27 (прибуття до Києва о 20:20).

В складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння.

Придбати квитки можна у застосунку УЗ, на сайті або в касах вокзалів.

В "Укрзалізниці" раніше повідомляли, що компанія продовжує діяти в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень. На найпопулярніші напрямки попит сягає 5-8 пасажирів на одне місце, тому не всі охочі можуть купити квитки на обрані напрями.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила кілька додаткових поїздів, зокрема з Києва до Кривого Рогу, Чернігова та Вінниці на низку дат серпня та вересня.

Також з 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ - Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу, графік його руху - щоденно, окрім середи. Також в "Укрзалізниці" порадили звернути увагу на зручні пересадки в Івано-Франківську для подорожей у гори.

