Поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

Державна "Укрзалізниця" відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Графік курсування:

№414/413 Львів – Ворохта. Відправлення зі Львова: 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29. Прибуття до Ворохти: 05:30;

№783/784 Ворохта – Львів. Відправлення з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20. Прибуття до Львова: 11:20.

Зазначається, що поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

Відео дня

В УЗ відмітили, що цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку. Таким чином вагони не простоюють, а працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях.

Квитки можна придбати у касах вокзалів, на офіційному сайті та у мобільному застосунку "Укрзалізниця".

Додаткові поїзди "Укрзалізниці" - останні новини

Залізнична компанія призначила на другу половину серпня низку додаткових поїздів сполученням Київ-Львів та Київ-Вінниця.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїзд сполученням Київ - Одеса, який курсуватиме 20-24 та 27-31 серпня.

Також з 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд сполученням Київ - Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу. Графік його руху є щоденним, окрім середи.

Вас також можуть зацікавити новини: