У компанії визнали, що авторизація через Дію - не панацея у боротьбі з перекупами, але дозволяє зменшити їхню кількість.

За оцінками "Укрзалізниці", на сьогодні 3% квитків на міжнародних рейсах залізниці та 5-7% на найпопулярніших внутрішніх рейсах, які надходять у вільний продаж, намагаються купити перекупники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з журналістами заявив директор департаменту з питань інформаційних технологій "Укрзалізниці" Ернест Клименко.

За його словами, для боротьби з перекупами компанія використовує різні інструменти. Серед них: автоматична антифродсистема, яка зупиняє можливість купівлі квитків з акаунтів, в яких зафіксована підозріла активність.

"Ми моніторимо кількість запитів, ми розуміємо скільки жива людина може їх зробити, кількість резервацій, авторизацій з різних пристроїв, купівлю на різні прізвища. І, у випадку аномальної активності, такий акаунт блокується", - пояснив принцип роботи Клименко.

Він додав, що боротьбі з перекупниками також сприяє авторизація через Дію. Клименко пояснив, що до цього компанія, спершу блокувала підозрілі акаунти за номерами телефонів, "але це 25 гривень і в тебе кожен день нова сім-карта. Це не допомагало. Далі почали блокувати по e-mail. Теж не допомагало". При цьому представник "Укрзалізниці" визнав, що авторизація в Дії не панацеєя у боротьбі з перекупниками.

"Ми знаходили дуже вправних людей, які цілі Дія-ферми організовували. Зранку 20-30 осіб авторизацію проходили, але, все одно цей ресурс набагато більш обмежений", - зауважив Клименко.

Він додав, що для посилення боротьби з квитковою спекуляцією необхідно оновити IT-систему управління пасажирськими перевезеннями, але на це "справа не одного місяця і навіть року".

Для того, аби місць стало більше для задоволення потреб охочих придбати квитки, компанія також планує у 2026-2028 роках придбати 300 нових пасажирських вагонів. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що вже підписано контракт на закупівлю 100 вагонів у 2026 році. Серед середньострокових планів "Укрзалізниці" - купівля 20 потягів Hyuinday Rotem.

"Укрзалізниця" - квитки на потяг

Влітку в Україні традиційно зростає попит на залізничні квитки до моря та в Карпати. Як зазначили у пресслужбі "Укрзалізниці", за багатьма напрямками реєструється понад 4-5 запитів на одне місце. Під час зустрічі з журналістами, представники компанії зазначали, що кількість таких запитів може сягати 10.

Компанія запровадила верифікацію через додаток Дія у трьох потягах. Йдеться про потяги 29/30 Київ-Ужгород, 12 Львів-Одеса, 27/28 Київ-Чоп задля запобігання спекуляцій з залізничними квитками.

