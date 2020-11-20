Востаннє медики отримували гроші в серпні.

На Волині через борги із зарплати працівники обласної психіатричної лікарні перекрили міжобласну трасу Луцьк-Рівне.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.иа.

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Медики стверджують, що три місяці сидять без зарплати, тому і вийшли на протест.

Як йдеться в сюжеті, останній раз їм заплатили аванс півтори тисячі гривень ще в серпні, після цього не було жодної виплати.

"Ми ходимо просто волонтерами, може нас почують. Як ми маємо працювати, у нас так само діти, є потреби, так само комунальні треба платити", — кажуть працівники лікарні.

Учасники акції протесту ходять по пішохідному переходу і кожні 10 хвилин попускають автомобілі. Як йдеться в сюжеті, завдяки цьому вдалося уникнути серйозного затору.

Водії до акції протесту поставилися з розумінням. "Звичайно підтримуємо. Зарплату треба платити вчасно", - каже водій, що змушений був зупинитися.

Інформацію про проблему з виплатою заробітної плати персоналу підтвердила в.о. директора Волинської обласної психлікарні Людмила Юра.

За словами чиновниці, фінансування не вистачило оскільки під час реформи об'єднали дві психлікарні, а бюджет залишився один.

"Таким чином без грошей сидять 6 сотень медиків - загальний борг перед ними 10 мільйонів гривень. Національна служба здоров'я, з якою ми уклали договір, фінансує лише одну лікарню. Але нам приєднали ще одну лікарню, без фінансування. В місяць потрібно 5 млн 300, а отримуємо 2 млн 200, це може забезпечити потребу?", - зазначила Юра.

На цей момент ніхто з керівництва району та області до учасників протесту не приїхав.

Медики заявили про те, що якщо проблему не буде вирішено, наступний протест вони проведуть вже в Києві.

Обіцяні доплати медикам в Україні 2020

13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік, необхідні для боротьби з COVID-19.

24 квітня Кабінет Міністрів затвердив рішення про доплати медикам, які лікують хворих на COVID-19 у розмірі до 300% заробітної плати.

30 травня Національна служба здоров'я України уклала необхідні договори з усіма лікарнями.

7 вересня 2020 року Кабмін затвердив механізм доплат до зарплати медикам.

3 жовтня Степанов повідомляв, що в Україні з понад 1 тис. 600 лікарень вже більше ніж 50% отримали кошти та виплатили надбавки медичним працівникам.

23 жовтня 2020 року Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що всі медичні заклади країни отримали кошти для виплати надбавок медпрацівникам з 1 вересня.

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Автор: УНІАН